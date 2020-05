Strade (quasi) deserte a causa del coronavirus

BERNA - Traffico in tilt sulle nostre strade, a causa dei pendolari che rientrano dal lavoro o per un incidente: è una situazione, questa, che non si verifica da diverse settimane. Dalla metà di marzo il lockdown deciso per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus ha imposto la chiusura di negozi e ristoranti, e per molti l'ufficio si è spostato tra le mura domestiche. E sulle strade di tutto il paese il traffico si è quasi azzerato.

È quanto mostrano i dati settimanali dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), riportati dal portale Watson. Basti pensare che soltanto sull'asse autostradale del San Bernardino i transiti sono calati quasi dell'80%. Una diminuzione notevole si registra anche sull'A2 del San Gottardo e nei pressi dei principali valichi doganali elvetici. Sulle autostrade nelle vicinanze dei principali centri economici del paese si osserva invece un calo dei transiti di un terzo.

Se nei mesi di marzo e aprile (fino al 26) del 2019 nei punti di controllo dell'USTRA erano transitati 37 milioni di veicoli, quest'anno sono soltanto 21 milioni. E in molti hanno evitato un viaggio verso il Ticino, uno dei cantoni più colpiti dalla pandemia. Nemmeno in vista della Pasqua è stato registrato un aumento dei transiti: il Lunedì di Pasqua si parla, per il tunnel del San Gottardo, di una diminuzione del traffico pari al 97%, con soli 784 passaggi.

La situazione sta cambiando - Sulle strade ticinesi è comunque percepibile una lenta inversione di tendenza, già con l'entrata in vigore - lo scorso 27 aprile - dei primi allentamenti per determinate attività commerciali.