Sette voli Swiss per 20 milioni di mascherine

ZURIGO - Coi passeggeri che restano a terra per la pandemia di coronavirus, a bordo dei velivoli Swiss sale il materiale medico necessario nei nostri ospedali. Con sette voli provenienti da Shanghai, in Cina, gli A340 e i Boeing 777 della compagnia elvetica hanno infatti portato nel nostro paese oltre 20 milioni di mascherine e 300'000 camici di protezione per gli operatori sanitari.

I voli sono stati effettuati - come si legge in una nota odierna di Swiss - per conto della Croce Rossa Svizzera e con il sostegno di Swiss WorldCargo. La merce è stata caricata a bordo di velivoli passeggeri, sia in stiva che in cabina.

Swiss International Air Lines