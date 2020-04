Dieci milioni di mascherine nei supermercati

BERNA - Dopo settimane in cui è stato difficile reperirle, ci si attende una corsa all'acquisto. A partire da lunedì, riporta il romando Liberté, Migros, Coop e Fenaco offriranno sui propri scaffali mascherine igieniche monouso.

Per garantire il rifornimento, almeno inizialmente, l'esercito metterà a disposizione le proprie scorte. Dieci milioni di mascherine saranno messe quindi in vendita nelle prossime due settimane. Questa decisione è giustificata in quanto misura di accompagnamento per la riapertura di varie attività, come parrucchieri o negozi di bricolage.

Si noti che potrebbero essere applicate alcune restrizioni. Migros, ad esempio, prevede di limitare il numero di scatole in vendita a una per persona.

Aldi o Lidl, invece, non hanno atteso l'esercito. E pure le farmacie sono pronte a mettere a disposizione le proprie scorte. Il gruppo Benu ha persino revocato il limite di dieci mascherine a persona.