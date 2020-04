Covid: Sommaruga vuole salari migliori nel settore sanitario

BERNA - La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ritiene che si debba avviare un dibattito sull'aumento dei salari in alcuni settori, in particolare in quello sanitario. Senza questi lavoratori, «nulla avrebbe funzionato durante la crisi» legata al coronavirus.

In un'intervista a diverse testate del gruppo Tamedia, la socialista rileva che la percezione dell'importanza del personale sanitario, assistenziale, commerciale e logistico per il funzionamento del nostro sistema è cambiata notevolmente durante il lockdown. Si tratta - aggiunge Sommaruga - di settori «di importanza sistemica».

«Ora dobbiamo trarre beneficio dalla situazione e formulare delle rivendicazioni», spiega la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Il Consiglio federale non può legiferare sugli aumenti salariali, ma può sostenere le discussioni, precisa la bernese, aggiungendo: «io sarei felice di farlo».

Lettera di rivendicazioni - I datori di lavoro avranno un compito da svolgere dopo la crisi, afferma Sommaruga: gli operatori sanitari non possono vivere di applausi. «Presumo che i datori di lavoro terranno a mente, durante le trattative salariali, ciò che queste persone hanno fatto e continueranno a fare». Si tratta di riflessioni da tenere presenti anche se ad impiegare il personale è il settore pubblico.

Il personale sanitario ha già fatto sapere che non si accontenterà di un semplice elogio per la sua attività durante il periodo della pandemia. In una lettera aperta, ha chiesto al Parlamento stipendi più alti, migliori condizioni di lavoro e maggiore formazione. Chiede anche l'attribuzione di una sorta di bonus Covid-19, come ad esempio fatto in Germania.