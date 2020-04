Per capire l'immunità, si passa dal sangue

BERNA - Quante persone in Svizzera hanno sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus? È quanto vuole scoprire lo studio che sta per essere avviato su scala nazionale. L'obiettivo è raccogliere dati epidemiologici sull'immunità al Covid-19, testando cittadini in diverse regioni e in specifici gruppi di popolazione. Ma anche capire l'estensione e la durata dell'immunità al virus.

La ricerca durerà almeno sei mesi. Ieri, in conferenza stampa, vi aveva accennato il direttore del DSS Raffaele De Rosa. "Corona Immunitas", questo il numero dello studio, è un'iniziativa della Swiss School of Public Health (SSPH+), la federazione che riunisce 12 università e scuole universitarie professionali svizzere, tra le quali USI e SUPSI.

I risultati forniranno alle autorità nazionali e cantonali una base epidemiologica per definire misure proporzionate volte a proteggere la popolazione e per riattivare l'economia e la vita sociale, indica SSPH+ in una nota odierna.

Il programma di ricerca fornirà anche informazioni importanti per la pianificazione delle attività e delle risorse del sistema sanitario, per il riconoscimento precoce di eventuali misure di protezione e per la pianificazione di una strategia nazionale di vaccinazione.

Nell'ambito dello studio, che dovrebbe durare fino a ottobre, saranno invitati a partecipare 25'000 abitanti di tutta la Svizzera, sui quali saranno effettuati esami del sangue. Saranno condotte indagini, ad esempio, tra i gruppi professionali particolarmente esposti o tra le fasce di popolazione a rischio.

"Corona Immunitas" è un partenariato pubblico-privato sostenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), da aziende e da privati.