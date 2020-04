C'è voglia di negozi e parrucchiere

ZURIGO - Lo scorso 25 febbraio in Ticino era stato annunciato l'arrivo del nuovo coronavirus in Svizzera. Da allora si è rapidamente diffuso in tutto il paese. E ora quasi la metà della popolazione elvetica (si parla del 47%) teme di contrarre la malattia. Ma la percentuale è ben più alta in Romandia (58%) e in Ticino (59%). Questi sono soltanto alcuni dei dati che si evincono dai risultati del sondaggio Tamedia sul coronavirus che lo scorso 15 aprile ha visto la partecipazione di oltre 40'000 persone da tutta la Svizzera.

Un sondaggio che innanzitutto mette in luce gli aspetti dell'emergenza Covid-19 più difficili da accettare. La maggior parte degli interpellati (il 46%) fa fatica a rinunciare ai contatti sociali con amici e familiari. Seguono poi, con percentuali ben più basse, le preoccupazioni per gli effetti sulla salute (11%) e per le conseguenze finanziarie della crisi (10%).

Provvedimenti «adeguati» - Ma i provvedimenti adottati dalle autorità per porre un freno alla pandemia stanno funzionando. E da diversi giorni i contagi stanno registrando un rallentamento. Anche con la soddisfazione dei cittadini, che in generale (58%) ritengono adeguate le misure introdotte per lotta contro il virus. La percentuale è simile in Ticino, dove però secondo un buon 33% si sarebbe dovuto fare di più.

Verso la riapertura delle attività - Ora si guarda con ottimismo al prossimo 27 aprile, quando scatterà la prima tappa della strategia d'uscita dal lockdown stabilita dal Consiglio federale. Innanzitutto riapriranno le attività come parrucchieri e centri del fai-da-te. Poi l'11 maggio toccherà a tutti i negozi. Ed è proprio la riapertura di questi ultimi che per la maggior parte degli interpellati (74%) deve avvenire entro le prossime quattro settimane. Seguono parrucchieri e saloni di bellezza (51%). Tra l'altro, la riapertura dei parrucchieri viene chiesta in particolare dagli uomini (53%).

Il cammino per tornare alla normalità sarà comunque lungo. Lo dicono le autorità. E ne è consapevole anche la popolazione. La maggior parte ritiene che ci vorranno almeno sei mesi. Per un 10% bisognerà aspettare addirittura oltre un anno.

Mascherine e vaccino - Nel frattempo in molti (il 59%, in Ticino addirittura il 77%) si dicono favorevoli a un obbligo di mascherina. Ed è molta la speranza riposta in un futuro vaccino contro il nuovo coronavirus. Un vaccino che, per il 75% degli interpellati, dovrà essere obbligatorio.