Pagella Covid-19: gli svizzeri si promuovono

ZURIGO - Migliora la pagella degli svizzeri ai tempi del Covid-19. Tutti promossi, anche se non a pieni voti. Comparis e Marketagent hanno condotto - come ogni settimana - un sondaggio sulla gestione dell'emergenza da parte di vari attori. Autorità, sanità, famiglie, datori di lavoro, esercito e popolazione: come si stanno comportando, per fronteggiare la crisi?

Durante il weekend di Pasqua, per la prima volta gli intervistati assegnano la sufficienza al comportamento della popolazione. Il voto dato dagli svizzeri ai propri concittadini è passato da 3,8 a 4,0, in una scala da 1 a 6.

«È possibile che l’attuale sviluppo positivo dei numeri delle infezioni abbia dimostrato alla popolazione quanto il loro comportamento sia stato fondamentale, contribuendo così a migliorare la rispettiva valutazione», afferma Liane Nagengast, ricercatrice di mercato presso Marketagent.

Dall’ultimo sondaggio il voto intergenerazionale di 4,7 assegnato ai datori di lavoro complessivamente non è migliorato, ma la percentuale di persone che giudicano l’operato del loro datore di lavoro da «buono» a «ottimo» dall’inizio del lockdown è aumentato.

Nel frattempo, la soddisfazione degli svizzeri tedeschi riguardo al proprio datore di lavoro ha superato quella dei ticinesi. Durante i giorni festivi, infatti, il 51,5% degli intervistati della regione germanofona ha assegnato al proprio datore di lavoro un voto compreso tra 5 e 6 (il 7,6% in più rispetto alla settimana precedente), mentre in Ticino la percentuale ha registrato un leggero calo dal 52 al 48,9%.

«Le piccole e medie imprese sono la colonna portante dell’economia svizzera. Le loro dimensioni piuttosto contenute consentono ai responsabili di rispondere rapidamente alle nuove sfide, di adattare i loro processi di conseguenza e di impiegare al meglio il loro organico. Nel confronto internazionale l’economia svizzera è in buone condizioni», osserva Frédéric Papp, esperto di finanze presso Comparis.

Dopo settimane di lontananza dalle scuole e dai posti di apprendistato, il quarto sondaggio mostra una certa irrequietezza tra gli adolescenti. È vero che, con una valutazione complessiva di 5,2 e insieme al settore sanitario, la famiglia si trova ancora in testa alla classifica, ma la percentuale degli intervistati tra i 15 e i 19 anni che fino a qualche tempo fa assegnava alla propria famiglia un voto da «buono» a «ottimo», la scorsa settimana è diminuita di ben 12,8 punti percentuali, calando così al 65,5%. Una percentuale che, durante tutto il periodo di svolgimento dei sondaggi, non è mai stata tanto bassa. Durante la settimana di Pasqua, la categoria degli adolescenti ha assegnato alla propria famiglia il voto complessivo di 4,9 (rispetto a 5,1 della settimana precedente).