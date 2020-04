Un "box per le visite" in una casa per anziani

WATTWIL - Un "box per le visite" che permette agli ospiti di una casa per anziani di comunicare al telefono con i famigliari dall'altra parte di un vetro. È l'idea realizzata in una casa di cura del Toggenburgo, nel canton San Gallo.

Il box, che può essere utilizzato per una durata di 45 minuti, sta riscuotendo un grande successo. «Potremmo tenerlo in funzione giorno e notte», dichiara a Keystone-ATS Georg Raguth, direttore della casa per anziani "Risi" di Wattwil (SG).

Quest'ultima conta un centinaio di ospiti e la "casetta delle visite" ha attirato l'interesse di diverse altre strutture per anziani, anche nella vicina Austria, afferma il suo ideatore.





keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)