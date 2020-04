Fumo e Covid-19: una sfida e un'opportunità per smettere

BERNA - Con comics e videoclip, Stopsmoking.ch - la nuova piattaforma nazionale per smettere di fumare - aiuta a superare la crisi del coronavirus e incoraggia fumatrici e fumatori a sfruttare questa situazione straordinaria per smettere di fumare.

Le attuali restrizioni sono una sfida per molte fumatrici e molti fumatori. Per questo motivo nei prossimi giorni, con l'hashtag #stopsmoking, verranno pubblicati sui social piccoli aiuti realizzati sotto forma di comics o videoclip umoristici. Essi hanno lo scopo di sostenere e rendere le persone consapevoli di fronte alle tentazioni e ai pericoli del tabacco e della nicotina durante il periodo di mobilità limitata.

Che fare se il bisogno di fumare si fa sentire? - Stopsmoking.ch offre consigli e trucchi sia per ex-fumatrici ed ex-fumatori che anche per fumatrici e fumatori, in modo che possano superare con successo questo momento difficile all'interno delle loro quattro mura. La campagna offre aiuto a fumatrici e fumatori per controllare il loro consumo. Chi ha smesso di fumare con successo non deve subire una ricaduta.

Inoltre, è necessario proteggere la famiglia e gli altri coinquilini. In casa, familiari e bambini non devono essere esposti ai danni causati dal fumo passivo. La situazione attuale, in cui noi tutti dobbiamo rinunciare a molte abitudini e porre dei limiti alle nostre libertà, è anche un'opportunità, per chi fuma, di smettere di fumare. Per farlo troverete i consigli necessari anche su Stopsmoking.ch.

Cosa sappiamo su Covid-19 e fumo? - Già oggi sappiamo che il fumo indebolisce il sistema immunitario e aumenta il rischio di aggravamento del decorso di varie malattie respiratorie. Stopsmoking.ch nei prossimi mesi raccoglierà e metterà a disposizione solide informazioni scientifiche su Covid-19 e fumo.

La campagna è attiva su Facebook, Twitter, Instagram e sul proprio sito ufficiale.

«Prevenzione del tabagismo e Covid-19» è una iniziativa di prevenzione dell'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo ed è finanziata dal Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT). L'iniziativa ha l'appoggio anche di: Dipendenze Svizzera, Fondazione svizzera di cardiologia, Lega svizzera contro il cancro, Lega polmonare svizzera, Promotion santé Valais e Unisanté.