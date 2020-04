Covid-19, quale l'impatto sul benessere?

LOSANNA - Ricercatori del Politecnico federale di Losanna (EPFL), dell'Istituto di ricerca Idiap e dell'Università di Losanna (UNIL) hanno messo a punto un sondaggio di portata nazionale per meglio comprendere quello che vivono gli svizzeri da quando sono state introdotte le misure di confinamento a causa del coronavirus. L'obiettivo è di identificare le disuguaglianze di fronte alla pandemia.

Essere costretti a restare a casa ha spinto la popolazione svizzera ad adottare nuove abitudini di vita. Quali sono le più sofferte? Quali saranno mantenute oltre il confinamento? Chi risente di più di questa situazione inedita? È quanto cerca di sapere il gruppo multidisciplinare di ricercatori (antropologi, sociologi psicologi, ingegneri) che propone il sondaggio, ha comunicato oggi l'EPFL in un comunicato.

Il questionario, per rispondere al quale occorrono una ventina di minuti, è disponibile in francese, tedesco, italiano e inglese. Durante il sondaggio numeri di hotline, chat di consulenza e link a siti e video vengono condivisi con gli intervistati per fornire risorse dirette alle persone in difficoltà, in mancanza di attività o in situazioni di violenza.

Stato psichico - Il sondaggio mira in particolare a comprendere quali tipi di alloggi e quali condizioni di vita migliorano o indeboliscono maggiormente lo stato psichico della popolazione con le misure di confinamento.

I risultati ottenuti serviranno a identificare le disuguaglianze di fronte alla pandemia. Permetteranno anche di definire le strategie collettive e di solidarietà da adottare per evitarle in futuro, in caso di crisi simili.

Alla fine del sondaggio i partecipanti possono lasciare un indirizzo mail che dà loro accesso all'App civica. Ciò permette di stilare un bilancio della loro situazione settimana dopo settimana, inviando testi personali, testimonianze di famigliari, foto del loro alloggio durante il confinamento.

L'applicazione mira a creare gruppi di ricerca di cittadini. Lasciando il loro indirizzo mail i partecipanti hanno la possibilità di esprimere ciò che provano e descrivere la loro vita quotidiana durante un approfondito colloquio psicosociologico.

Una volta raccolte, le emozioni, l'inventiva e l'esperienza complessiva della popolazione svizzera, queste diventeranno una preziosa fonte di informazioni. Aiuteranno a comprendere meglio le loro esigenze di base e a guidare le misure urgenti sia nel prossimo futuro che nelle crisi future.

https://fr.surveymonkey.com/r/WY7DG2T