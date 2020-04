Nel canton Zurigo le scuole non riapriranno dopo le vacanze di Pasqua

ZURIGO - Le scuole del canton Zurigo rimarranno probabilmente chiuse dopo le vacanze di primavera. La responsabile del Dipartimento cantonale della pubblica educazione, Silvia Steiner (PPD), ha inviato una lettera a tutti gli insegnanti e a tutte le sedi scolastiche annunciando che presumibilmente la formazione a distanza continuerà.

«Credo che le misure di allentamento dell'isolamento annunciate dal Consiglio federale non riguarderanno per primo le scuole», ha detto questa sera la consigliera di Stato durante il notiziario regionale per Zurigo e Sciaffusa della radio svizzerotedesca SRF.

Con lo scritto ha inteso preparare gli insegnanti a quanto li aspetta, ma anche ringraziarli per il loro impegno.