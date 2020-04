Comparis ha lanciato il calcolatore del lavoro ridotto

In seguito alla crisi del coronavirus, in Svizzera già oltre un milione di lavoratori deve lavorare a tempo ridotto. La riduzione temporanea del grado di occupazione provoca perdite salariali. Il calcolo dello stipendio effettivo non è semplice, soprattutto in caso di lavoro ridotto parziale. Comparis.ch ha lanciato così un calcolatore del lavoro ridotto.

«Da principale piattaforma di empowerment dei consumatori in Svizzera veniamo incontro alla grande necessità di informazioni riguardo al tema del lavoro ridotto», ha dichiarato Steven Neubauer, CEO di Comparis. «Desideriamo così rendere la vita più facile ai lavoratori in Svizzera in questi tempi difficili».

Il calcolatore indica anche le perdite salariali - Con il calcolatore del lavoro ridotto chi svolge un’attività lavorativa può indicare il grado attuale di lavoro ridotto sia in percentuale che in ore e ottenere una lista dettagliata dei dati più importanti: salario per lavoro svolto, indennità per lavoro ridotto, salario lordo durante la fase di lavoro ridotto, deduzioni salariali e salario corrisposto in caso di lavoro ridotto. I lavoratori possono così riconoscere l’entità della perdita di stipendio che dovranno sostenere.

Clicca sul calcolatore del lavoro ridotto