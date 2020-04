Un nuovo orso a spasso per la Val Poschiavo

COIRA - Da lunedì un orso si aggira per la Val Poschiavo. La notizia è stata confermata oggi a Keystone-ATS da parte dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni. Il plantigrado è stato avvistato in pieno giorno in una bandita di caccia in località Splüga (Poschiavo).

Come riferito dal portale "ilBernina" il plantigrado è stato ripreso da una donna con il proprio cellulare mentre correva liberamente ai margini del bosco nel pomeriggio. Il filmato è stato caricato su Youtube dai media locali.

Dopo l'avvistamento, accertato dai guardiani della selvaggina, sono stati allertati via SMS, seguendo l'usuale procedura in caso di presenza accertata di grandi predatori, agricoltori e apicoltori.

L'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni ha precisato all'agenzia Keystone-ATS che da lunedì non si hanno tuttavia ulteriori segnalazioni sulla presenza dell'animale nella regione.

Il sito de "Il Grigione Italiano" precisa che la Società apicoltori di Poschiavo e Brusio (SAPB) ha già provveduto ad avvisare i propri soci, invitandoli a predisporre le opportune recinzioni.

La presenza dell'orso, animale discreto che evita l'uomo, era stata riscontrata in Val Poschiavo anche due anni or sono. Allora l'Ufficio per la caccia e la pesca retico si era però dovuto accontentare della foto scattata a un'impronta del predatore sulla neve, nella zona del Passo delle tre croci.