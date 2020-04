Una marea di pacchi, La Posta si riorganizza

BERNA - L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova tutti, aziende comprese. In tanti ambiti è permesso solo l'acquisto di merci online, con la conseguente circolazione di un numero elevatissimo di pacchi. Ieri, martedì, i Ceo di importanti imprese commerciali e i responsabili del settore logistico e delle parti sociali hanno preso parte a una tavola rotonda presso la sede principale della Posta e si sono accordati su un pacchetto di misure di vasta portata per assicurare l’approvvigionamento e garantire il servizio universale.

Per ridurre il carico di lavoro dei centri pacchi, sono state pensate le seguenti misure di sgravio: in futuro i pacchi di piccole dimensioni saranno trattati sempre di più tramite la catena logistica della spedizione di lettere; diversi operatori pacchi e aziende di logistica metteranno a disposizione della Posta una parte delle proprie capacità di spartizione e di trasporto; Click & Collect: questo sistema prevede che le merci ordinate online possano essere ritirate sempre più spesso presso i punti vendita aperti dei commercianti e le filiali della Posta; i commercianti svolgeranno individualmente per la Posta una parte della spartizione preliminare; gli operatori si coordinano strettamente per garantire una gestione ottimale dei volumi.

A seconda dell’andamento dei volumi dei pacchi e della situazione nel paese, è tuttavia probabile che nelle prossime settimane si rendano necessarie ulteriori misure.

«Dimostreremo ciò che siamo in grado di realizzare in pochissimo tempo, in una situazione di emergenza», ha detto Roberto Cirillo, Ceo della Posta.