«Non possiamo impedire ai passeggeri di salire a bordo»

BERNA - Negozi e ristoranti sono chiusi in tutta la Svizzera. Ma i mezzi di trasporto pubblico continuano a circolare, seppure con frequenza ridotta. I conducenti di bus restano quindi a contatto coi passeggeri.

Una situazione che non manca di destare preoccupazione. In particolare dopo che la testata britannica The Sun ha dato notizia della morte di cinque conducenti di autobus londinesi. Si tratta di decessi legati al Covid-19.

In Svizzera si contano collaboratori del trasporto pubblico che hanno contratto il nuovo coronavirus. «Molti di loro ci contattano per esprimere i loro dubbi sulle misure di protezione adottate dai loro datori di lavoro» afferma Christian Fankhauser, vicepresidente del Sincadato del personale dei trasporti SEV, interpellato da 20 MInuten. È quindi fondamentale, secondo Fankhauser, che siano previste delle misure adeguate.

In seno ad Autopostale si contano, sinora, tre casi confermati di coronavirus. Sui mezzi i passeggeri non possono entrare in contatto col conducente, in quanto la prima fila di posti a sedere è chiusa, come pure il passaggio verso la porta anteriore. Inoltre, la vendita di biglietti a bordo è sospesa.

Ma come mantenere la distanza sociale quando i bus sono pieni? «Per noi si tratta di un dilemma» afferma Masha Foursova, portavoce di Autopostale. «Non possiamo impedire alle persone di salire a bordo». Per questo motivo, il trasporto pubblico andrebbe utilizzato unicamente per spostamenti davvero necessari.

Bernmobil invita invece a evitare gli orari di punta. Oppure di aspettare il mezzo successivo, quando si nota la presenza di molti passeggeri a bordo. Tra i conducenti dell'azienda bernese non si registrano comunque casi di coronavirus.