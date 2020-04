Il coronavirus ti causa stress? Partecipa allo studio

BASILEA - Ricercatori dell'Università di Basilea hanno lanciato uno studio online sullo stress provocato dal coronavirus nella popolazione. Il questionario è disponibile in italiano, francese e tedesco.

Per molti cittadini, l'attuale crisi costituisce un enorme carico dal punto di vista psicologico, scrive l'ateneo in un comunicato. Alla paura del virus stesso si aggiunge uno stress notevole per impiegati, lavoratori indipendenti, scolari, studenti e insegnanti, senza parlare del personale medico, ormai ai limiti delle proprie capacità.

Le restrizioni nella vita sociale costituiscono poi un'aggravante. Attualmente, nessuno è in grado di valutare le ripercussioni di questo insieme di fattori sulla salute mentale della popolazione in Svizzera, per la semplice ragione che una situazione simile non si era mai verificata.

Per questo la squadra di Dominique de Quervain dell'Università di Basilea ha deciso di lanciare lo Swiss Corona Stress Study, il cui scopo è esaminare le conseguenze della crisi sulla popolazione e identificare i fattori di rischio e quelli che invece aiutano a proteggersi.

Il questionario online dura circa quindici minuti, ed è disponibile sul sito https://it.coronastress.ch/. Alla fine, i partecipanti riceveranno consigli personalizzati per ridurre lo stress.