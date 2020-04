«Continuo a tagliare i capelli per i clienti abituali»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Taglio dei capelli, come fai? Non me li taglio e aspetto Ho la macchinetta, mi arrangio da solo Capelli? E chi ce li ha più... Ho un parrucchiere di fiducia che me li taglia lo stesso Non mi sono ancora posto il problema Non so / altro [{"keyQ":"q_1hyfyp"}] Vota Risultati Taglio dei capelli, come fai? Non me li taglio e aspetto 67% (1398 voti) 67% Ho la macchinetta, mi arrangio da solo 20% (425 voti) 20% Capelli? E chi ce li ha più... 2% (34 voti) 2% Ho un parrucchiere di fiducia che me li taglia lo stesso 2% (32 voti) 2% Non mi sono ancora posto il problema 9% (186 voti) 9% Non so / altro 1% (25 voti) 1% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1430035,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"981043","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_1hyfyp":{"a":{"a_t9fd6":"Non me li taglio e aspetto","a_b8mej":"Ho la macchinetta, mi arrangio da solo","a_czbccb":"Capelli? E chi ce li ha più...","a_xa0mbr":"Ho un parrucchiere di fiducia che me li taglia lo stesso","a_2hv4ab":"Non mi sono ancora posto il problema","a_bx67uq":"Non so / altro"},"q":"Taglio dei capelli, come fai?","t":"0"}}}

ZURIGO / SAN GALLO - «Dal momento del blocco, ho continuato a ricevere i miei clienti abituali a casa». A parlare, intervistato da 20 Minuten, è un parrucchiere* di Zurigo. Per tutelarsi, non accetta nuovi avventori. Nel fare ciò, in ogni caso, agisce illegalmente.

«Investighiamo su ogni violazione che ci viene segnalata», assicura Michael Walker, portavoce della polizia di Zurigo. «Le istruzioni dell'UFSP devono essere seguite». Anche Dionys Widmer, della polizia sangallese, spiega che chiunque violi le ordinanze federali può aspettarsi una sanzione. «Il mancato rispetto delle regole potrebbe comportare fino a tre anni di carcere».

Il parrucchiere, tuttavia non dimostra di avere paura di una possibile sanzione. Né tantomeno di contrarre il coronavirus: «Chiedo ai miei clienti se sono sani e lavoro sempre usando i disinfettanti». E la clientela parrebbe grata del servizio.

Haty Lehmann, che gestisce un negozio di parrucchieri a San Gallo, trova irresponsabile che i colleghi non aderiscano alle misure federali. «Non è giusto per coloro che invece lo fanno». Lehmann spiega di ricevere richieste quotidiane da parte di clienti che tentano comunque di prendere un appuntamento. «Uno mi ha persino offerto di pagarmi il doppio. Ma ho rifiutato».

Vietato anche vendere fiori davanti a un negozio - «Fino a giovedì abbiamo avuto un tavolo con fiori "self-service" di fronte al nostro negozio», afferma un fiorista di Zurigo. Gli acquirenti dovevano solo mettere il denaro in una scatola appositamente predisposta. Ma è stato comunque contattato dalla polizia che l'ha ammonito». «Ora devo aspettarmi una multa. Eppure mi sono sempre assicurato di non avere alcun contatto con i clienti». Il fiorista è felice che le consegne a casa siano ancora consentite. I fiori possono essere ordinati via e-mail o telefono, pagati con carta di credito o Twint e poi vengono consegnati sulla soglia di casa. «Gli ordini possono anche essere ritirati davanti al negozio», afferma Dionys Widmer. «Ma non è consentito un tavolo self-service».



* Nome noto alla redazione