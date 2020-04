Anne Lévy nuova direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica

BERNA - Anne Lévy, 48 anni, vanta un’esperienza manageriale e di conduzione pluriennale e dispone di eccellenti conoscenze dei temi di pertinenza dell’UFSP e del sistema politico svizzero.

Bernese di nascita ma basilese di adozione, è stata a capo della protezione della salute nel Dipartimento della sanità del Cantone di Basilea Città per sei anni e dall’estate del 2015 è direttrice generale delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea.

Dopo gli studi in scienze politiche all’Università di Losanna, ha lavorato fra l’altro per la Città di Berna, come specialista per le questioni relative alla droga, e anche per l’UFSP, dove per cinque anni è stata a capo della sezione Alcol e tabacco. È inoltre titolare di un Executive MBA in gestione delle organizzazioni non-profit conseguito all’Università di Friburgo.

Anne Lévy entrerà in carica all’inizio del prossimo mese di ottobre, subentrando a Pascal Strupler che ha diretto l’UFSP per dieci anni.