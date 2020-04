Con il boom dell'e-shopping (e le assenze per malattia) la Posta corre ai ripari con i contingenti all'invio

Caricamento in corso ... Contingenti all'invio, una misura condivisibile? Sì, per tutelare la salute dei dipendenti Sì, siamo in emergenza e sono acquisti non essenziali No, se c'è necessità è giusto venire in contro ai clienti No, così si penalizzano le aziende Non so [{"keyQ":"q_gww99"}] Vota Risultati Contingenti all'invio, una misura condivisibile? Sì, per tutelare la salute dei dipendenti 14% (43 voti) 14% Sì, siamo in emergenza e sono acquisti non essenziali 29% (88 voti) 29% No, se c'è necessità è giusto venire in contro ai clienti 33% (100 voti) 33% No, così si penalizzano le aziende 20% (60 voti) 20% Non so 3% (8 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1429722,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"980405","title":"","questions":{"q_gww99":{"a":{"a_fo1q04":"Sì, per tutelare la salute dei dipendenti","a_8ee2om":"Sì, siamo in emergenza e sono acquisti non essenziali","a_2r436l":"No, se c'è necessità è giusto venire in contro ai clienti","a_oyvswl":"No, così si penalizzano le aziende","a_wf5ymg":"Non so"},"q":"Contingenti all'invio, una misura condivisibile?","t":"0"}}}

BERNA - Tutti a casa e tutti a ordinare merce online, per la Posta il volume di pacchi in circolazione non fa sfigurare quello delle feste. E, al carico maggiorato, si aggiungono anche le assenze per malattia: solo questa settimana erano in 2'300, 65 dei quali positivi al Covid-19.

Da qui l'intenzione, palesata ieri dal portavoce del Gigante giallo a Watson.ch, d'introdurre dei contingenti sul numero di colli che riguarderà i 100 più grandi mittenti in Svizzera. Questo per venire in contro alle recenti direttive di Berna ma anche perché: «In queste condizioni, l'attuale volume non è semplicemente più gestibile».

Ma di quanti pacchi stiamo parlando? Secondo l'indagine del portale di notizie, una cifra credibile potrebbe attestarsi attorno ai 3'000 pacchetti al giorno, come conferma una delle aziende in questa Top 100, la Lehner Versand di Schlenker (LU) che prima di colli a giornata ne spediva circa 5'000.

Sono critici però i commercianti per corrispondenza, come espresso dall'Associazione delle società svizzere di vendita per corrispondenza (VSV): «Si tratta di una misura estremamente drastica e che avrà implicazioni pesanti. Questo perché molti rivenditori si sono adeguati dal punto di vista logistico per far fronte alla sfida, investendo risorse».

Per evitare la dannosa "stretta", secondo la VSV c'è una possibile via d'uscita: sfruttare il canale delle lettere per i pacchi più piccoli visto che la corrispondenza via busta, a causa dell'emergenza coronavirus, risulta tutto sommato ridotta.