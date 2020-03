Il ricorso contro l'ordinanza Covid-19 è irricevibile

SAN GALLO - Il ricorso di un'associazione che ha contestato la costituzionalità dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo sul Covid-19 è irricevibile. In una sentenza del 25 marzo, il Tribunale amministrativo federale ha deciso la non entrata in materia.

L'associazione - di cui non viene pubblicato il nome - ha presentato il reclamo il 20 marzo. Il ricorso chiedeva di verificare se «le massicce limitazioni dei diritti fondamentali siano scientificamente giustificate di fronte all'intera popolazione svizzera e in considerazione degli enormi danni per l'economia».

Il ricorrente chiedeva inoltre che la Confederazione venisse dichiarata colpevole di ripetute violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, come pure di minaccia e subordinatamente di coazione, pubblica intimidazione o abuso di autorità.

Nella sua decisione di non entrata in materia, il TAF afferma di non essere autorizzato a verificare la costituzionalità di un'ordinanza del Consiglio federale. Soltanto i casi concreti di applicazione di un'ordinanza possono essere sottoposti all'esame del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.

Il tribunale di San Gallo fa inoltre presente all'autore del ricorso che chi accusa ingiustamente qualcuno di atti di rilevanza penale può a sua volta andare incontro a conseguenze penali.