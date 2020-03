«Siamo stati in grado di adottare velocemente gli strumenti digitali»

Telelavoro Caricamento in corso ... Stai lavorando da casa? Sì, ma lo facevo già prima della pandemia Sì, per me si tratta di una novità No, nel mio lavoro non è possibile [{"keyQ":"q_ogg3ii"}] Vota Risultati Stai lavorando da casa? Sì, ma lo facevo già prima della pandemia 20% (76 voti) 20% Sì, per me si tratta di una novità 48% (183 voti) 48% No, nel mio lavoro non è possibile 33% (126 voti) 33% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1429014,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"979165","title":"Telelavoro","questions":{"q_ogg3ii":{"a":{"a_kto72":"Sì, ma lo facevo già prima della pandemia","a_surwsu":"Sì, per me si tratta di una novità","a_5u4po9":"No, nel mio lavoro non è possibile"},"q":"Stai lavorando da casa?","t":"0"}}}

ZURIGO - È bastato che il nuovo coronavirus arrivasse in Svizzera. E in pochissimo tempo quasi tutte le aziende sono state in grado d'introdurre il telelavoro. Altre si sono invece reinventate, spostando sul web l'offerta di merci e servizi.

Insomma, in men che non si dica svariati settori economici elvetici si sono affidati più che mai agli strumenti digitali. E moltissime persone si sono velocemente adattate a un nuovo modo di lavorare. Ma quanto è sostenibile questa situazione? E cosa ne resterà quando l'emergenza Covid-19 sarà superata? Il quotidiano zurighese Tages Anzeiger lo ha chiesto a tre esperti.

Una trasformazione «senza riflessioni» - Stefano Brusoni, professore di Innovation Management al Politecnico di Zurigo, si dice affascinato dall'attuale trasformazione della società, che ha visto un rapido passaggio al telelavoro e un veloce apprendimento di nuovi strumenti. Ma non è certo che nel post-pandemia ne resterà qualcosa: tutto sta infatti avvenendo molto in fretta, quindi senza una vera e propria riflessione, spiega l'esperto. E sottolinea che al momento la digitalizzazione non viene per forza sfruttata al meglio.

Più home office e medicina all'avanguardia - Per Georges T. Roos - che si è autodichiarato studioso del futuro, diventando negli ultimi vent'anni un'autorità in materia - ritiene che la reazione della società all'attuale crisi ci sta mostrando quali sono gli strumenti digitali a nostra disposizione. E ci sta spingendo a pensare in maniera diversa, come spiega al Tages Anzeiger. Per il futuro prossimo vede un maggior consolidamento dell'home office. E a più lungo termine? Per Roos l'attuale spinta alla digitalizzazione potrebbe far fare passi da gigante alla ricerca medica.

Ai limiti delle possibilità - Secondo Tobias Straumann, storico dell'economia all'Università di Zurigo, l'attuale crisi non ha paragoni. Lo dice ripensando allo scoppio della prima e della seconda guerra mondiale, come pure alla crisi energetica degli anni Settanta. E non crede che la situazione darà una spinta importante alla digitalizzazione. Parla di un trend che esiste già da tempo, che ora sta mostrando - secondo l'esperto - i propri limiti. Ma Straumann ritiene che la società ne trarrà altri insegnamenti: «Capiremo che il futuro è incerto, nella fase di crescita ce ne siamo dimenticati». E per affrontare nuove crisi, si cercherà di essere meno dipendenti dall'estero.