«Esercenti, non pagate l'affitto»

ZURIGO - Nel canton Zurigo sono circa 3000 i ristoranti, bar e club chiusi a causa del coronavirus. In molti casi i proprietari non riducono le pigioni. Le organizzazioni di categoria invitano gli esercenti a non pagare l'affitto, se non si trova una soluzione.

La chiusura è stata imposta dallo Stato, ma solo pochi proprietari sono disposti a ridurre gli affitti, scrivono in una nota congiunta la federazione cantonale degli esercenti GastroZürich e la Commissione Bar & Club.

Le due organizzazioni invitano i ristoratori a non pagare più l'affitto a partire dal 1° aprile, se non sarà trovata una soluzione consensuale. L'affitto rappresenta fino al 30% dei costi fissi. Una riduzione consentirebbe di mantenere la liquidità ed evitare un pesante indebitamento, scrivono le due organizzazioni.

Secondo l'Associazione dei proprietari fondiari, però, non vi sono i presupposti per agire in questo modo e le situazioni in cui si ha il diritto a un'interruzione o a una diminuzione dell'affitto sono oggetto di discussione. L'organizzazione invita a trovare, attraverso il dialogo, soluzioni che siano sostenibili per entrambe le parti.