A votare con l'epidemia

LUCERNA - Il virus ha rimandato le elezioni comunali in Ticino. Ma non oltre Gottardo. Nonostante l'epidemia, le urne sono state aperte questo fine settimana nel canton Lucerna. Nel capoluogo la partecipazione si è attestata al 38,6%, un dato praticamente identico al 38,5% rilevato quattro anni or sono.

A causa del Covid-19 lo spoglio prenderà però più tempo. Bisognerà quindi ancora attendere qualche giorno - non si sa di preciso quanti - per determinare in particolare se il sindaco di Lucerna Beat Züsli (PS) riuscirà a mantenere la carica o se vincerà uno dei due sfidanti, vale a dire Martin Merki (PLR) e Rudolf Schweizer (indipendente).

Anche altri comuni prevedono ritardi nella comunicazione dei risultati rispetto al solito. Quelli più piccoli hanno invece già reso noto l'esito della votazione.