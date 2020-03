Tutto quello che c'è da sapere sulla “sorveglianza” di Swisscom

BERNA - Il Consiglio federale ha chiesto a Swisscom di utilizzare i dati che riceve dai dispositivi mobile sul territorio di modo da verificare se gli svizzeri rispettino, o meno, le norme in vigore riguardo alla distanza sociale e agli assembramenti.

Ma come funziona la cosa? Non c'è una violazione della privacy? E soprattutto... è vero che gli svizzeri hanno davvero smesso di spostarsi?

Se l'è domandato 20 Minuten che ha provato a fare un po' di chiarezza.

Tutto parte dalle celle - «I dati di movimento vengono generati in maniera autonoma dai dispositivi», spiega Swisscom a 20 Minuten. Tutto funziona per "celle": quando ci spostiamo ci connettiamo e sconnettiamo automaticamente ad esse. In questo modo è possibile ricostruire, in maniera più o meno accurata, i nostri spostamenti. Le celle possono essere più o meno grandi (solitamente sono più grandi in periferia, mentre in città sono più piccole).

Non vi sarà accesso al GPS - Al momento della comunicazione della notizia da parte del Consiglio federale, in molti si sono preoccupati riguardo alla privacy: «Sapranno sempre esattamente dove saremo? Tipo GPS?», si sono chiesti in diversi. La risposta di Swisscom è categorica: «I dati forniti alla Confederazione riguarderanno esclusivamente l'accesso alla rete, saranno anonime e riguarderanno le 24 ore precedenti».

Non solo Swisscom - Come puntualizzato dal portavoce dell'azienda di telefonia, i dati forniti a Berna non riguarderanno solo i clienti Swisscom ma anche di quelli che usufruiscono delle sue reti come Wingo, M-Budget e Coop. Tutte queste compagnie però, così come Swisscom, permettono ai clienti la possibilità di annunciarsi per far sì che i loro dati non vengano raccolti.

Il 65% di spostamenti in meno in Ticino - Una prima analisi dei dati da parte di Swisscom mostra che sì, ci spostiamo parecchio di meno sia per frequenza sia per distanza. Si parla di circa il 65% di spostamenti in meno in Ticino (il cantone più "fermo"). Nel canton Vaud invece il calo è del 58% mentre a Zurigo del 52%.