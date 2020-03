Meno collegamenti e orari provvisori per FFS e AutoPostale

BERNA - A causa del contagio da coronavirus – e di tutte le restrizioni e limitazioni a esso collegato - i trasporti pubblici vengono ulteriormente ridotti in Svizzera. Le FFS introducono un orario provvisorio applicato in tre fasi. Anche AutoPostale riduce progressivamente i collegamenti.

Già dal 19 marzo le Ferrovie federali hanno soppresso tutti i treni notturni, mentre i treni internazionali si fermano alle frontiere. Da oggi vengono soppressi completamente o ridotti diversi collegamenti Intercity e Interregio. Soppressi da sabato prossimo anche gli ultimi due TGV da Ginevra e da Basilea verso Parigi.

È importante consultare l'orario online prima di iniziare un viaggio, poiché anche il traffico regionale è fortemente influenzato, ha detto oggi a Keystone-ATS il portavoce delle FFS Martin Meier. A causa del coronavirus il volume di passeggeri si è già ridotto dell'80%, ha aggiunto il portavoce.

Per i treni che rimangono in circolazione saranno mantenute, nel limite del possibile, le composizioni complete, in modo da poter rispettare il "distanziamento sociale". L'obbligo di avere un biglietto rimane in vigore.

Anche AutoPostale

Anche AutoPostale riduce l'offerta in più fasi: la prima è scattata lunedì scorso, la seconda oggi e la prossima il 30 marzo. Anche in questo caso il calo dei passeggeri raggiunge circa l'80% per tutta la Svizzera. Nella Svizzera romanda e da tempo anche in Ticino i torpedoni sono spesso vuoti.

Il passaggio al nuovo regime ridotto ha funzionato fondamentalmente bene, ha detto un portavoce. In linea di principio, AutoPostale non intende sopprimere le sue linee principali, ma sfoltire gli orari dove necessario. Vengono invece soppressi molti servizi di trasporto scolastico, alcune linee con funzione puramente turistica e i collegamenti serali nei fine settimana.

I servizi di base sono garantiti, ma potrebbero esserci cancellazioni, ritardi e perdite di coincidenze. Nell'intera rete regionale di trasporto passeggeri sono stati adeguati gli orari di 1'300 linee, 900 delle quali assicurate da AutoPostale.

I dettagli dei nuovi orari vengono comunicati dai rispettivi Cantoni, dalle associazioni e dalle imprese di trasporto. Gli orari provvisori rimangono in vigore almeno fino al 26 aprile 2020.