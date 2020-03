Annullate le prove orali nelle scuole secondarie

ZURIGO - Per passare al liceo, alle scuole di commercio e alle scuole professionali, gli studenti del Canton Zurigo non dovranno sostenere l'esame orale. L'espandersi del contagio da Covid-19 ha infatti spinto le autorità a decidere di annullare, per quest'anno, tale prova e di decidere la promozione in base al risultato della prova scritta.

Le autorità avevano inizialmente previsto di rimandare gli esami orali. Nel frattempo è tuttavia diventato chiaro che il rispetto delle misure di protezione dal coronavirus non potrà essere garantito per un periodo di tempo più lungo, scrive oggi in una nota il Dipartimento cantonale dell'educazione.

Un punto ancora da risolvere riguarda gli allievi che agli inizi di marzo non hanno potuto prender parte per malattia alle prove scritte. Si sta cercando una soluzione per poter recuperare l'esame scritto, scrive il dipartimento cantonale.