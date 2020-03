Stop all'esportazione di dispositivi medici

BERNA - Nuove misure per arginare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus sono state adottate oggi dal Consiglio federale. Sono ad esempio state prolungate le indennità di disoccupazione. Nella sua seduta, l'esecutivo ha anche introdotto l'obbligo d'autorizzazione per l'esportazione di dispositivi medici di protezione.

Le nuove misure servono in particolare a ridurre gli oneri amministrativi dei lavoratori, dei disoccupati e dei vari organi cantonali che saranno in grado di esaminare le domande più rapidamente, indica un comunicato del governo.

Tra le misure adottate per i disoccupati figura la rinuncia all'inoltro della prova delle ricerche di lavoro effettuate. Per evitare l'esaurimento del diritto alla disoccupazione sono inoltre previste al massimo 120 indennità giornaliere supplementari.

Parallelamente viene provvisoriamente abolito l'obbligo di annuncio dei posti vacanti introdotto con l'accettazione dell'iniziativa popolare “Contro l'immigrazione di massa”. Ciò consente di agevolare le procedure di reclutamento, per esempio di personale medico, ma anche per il settore farmaceutico, l'agricoltura e la logistica.

Il governo ha poi adottato una misura volta a garantire al personale medico la disponibilità di dispositivi protezione introducendo l'obbligo di chiedere una autorizzazione prima di vendere all'estero prodotti come mascherine, guanti sanitari, occhiali e camici protettivi.

Viste la decisione dell'UE di escludere le esportazioni negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) - Svizzera compresa dunque - dal suo obbligo d'autorizzazione, anche le vendite verso i Paesi dell'Unione rimarranno libere. Ciò a condizione tuttavia che essi prevedano una disposizione analoga per la Confederazione.«A prescindere da questa regolamentazione - precisa l'esecutivo - la Svizzera si dimostrerà comunque solidale nei confronti di tutti gli Stati colpiti dall'epidemia Covid-19».

Tra i primi paesi per numero di test - Attualmente in Svizzera si contano 9'765 persone positive al nuovo coronavirus, come ha detto il consigliere federale Alain Berset, ministro della sanità. E si effettuano numerosi test ogni giorno. Presto, ha sottolineato, si raggiungeranno i 10'000 tamponi al giorno. Per questo motivo la Svizzera è tra i primi paesi al mondo per numero di test.

«Gli aiuti stanno arrivando» - «La salute della popolazione e l'economia sono al centro di questa crisi». È quanto ha detto il consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), prima di presentare le nuove misure. E ha ricorda: «Siamo consapevoli che per molto tempo non avremo ancora trovato una soluzione a tutto, ma gli aiuti ci saranno».