Lucerna riforma il sistema ospedaliero per affrontare il virus

LUCERNA - Per far fronte al previsto aumento di pazienti affetti da coronavirus, il cantone di Lucerna ha deciso di allestire ospedali di emergenza al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Notwil, come alla clinica di riabilitazione Sonnmatt. Da parte loro l'ospedale cantonale e la clinica Hirslanden St. Anna creeranno ulteriori posti di terapia intensiva e il reparto di maternità di Wolhusen sarà chiuso per poter disporre di personale sufficiente per i pazienti con Covid-19.

A Nottwil il cosiddetto Medical Center sarà attivo a partire dal 6 aprile: in una prima fase saranno messi a disposizione 200 letti per i pazienti affetti da coronavirus. Se sarà necessario la capacità potrà essere aumentata, ha indicato oggi il direttore della sanità Guido Graf in una conferenza stampa. Il cantone ricorrerà anche alla clinica di riabilitazione Sonnmatt dove verranno creati 80 posti letti, è stato precisato.