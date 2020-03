Le elezioni comunali lucernesi si fanno... con i guanti

LUCERNA - Il Canton Lucerna ha deciso che le elezioni comunali previste per domenica avranno luogo, tuttavia con misure speciali per contrastare il coronavirus. Gli scrutini avranno ad esempio luogo con i guanti.

Nonostante la situazione straordinaria è stato deciso di portare avanti i diritti democratici, si legge in un comunicato odierno. Oltre alle protezioni per le persone, i comuni disporranno di scadenze prolungate, con tempo fino all'8 aprile per comunicare i risultati definitivi. La data per i secondi turni verrà resa nota il 9 dello stesso mese.

I comuni non potranno fare affidamento su persone a rischio per il conteggio dei voti e inoltre sarà necessario fornire igienizzante a sufficienza, oltre che garantire la distanza fra i presenti.