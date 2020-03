Coronavirus: primo morti a Soletta e San Gallo

SOLETTA/SAN GALLO - Primo morto per coronavirus a Soletta: oggi un novantenne che soffriva già di altre patologie è deceduto in un ospedale del cantone. In totale, le persone contagiate dal virus sono 95, indica la cancelleria cantonale in una nota.

Anche il canton San Gallo registra oggi un primo decesso sul suo territorio in seguito alla malattia Covid-19. Stando a un comunicato della cancelleria dello Stato, l'uomo, 86enne, soffriva di varie patologie.

Nel frattempo a livello nazionale si contano - secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica - 8'060 casi confermati. E oltre settanta decessi legati al Covid-19.