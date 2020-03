«Provvedimenti ticinesi contrari al diritto federale»

BERNA - È in corso dalle 14 una conferenza stampa da Berna per un aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Martin Dumermuth, direttore dell'Ufficio federale di giustizia, ha commentato i provvedimenti presi dal Ticino nell'ultima seduta del Consiglio di Stato, con lo stop di tutte le attività commerciali e produttive private non indispensabili. E ha dichiarato che le misure restrittive attuate dal Ticino vanno oltre le normative federali. «Queste disposizioni sono contrarie alla legge federale. Le aziende toccate da queste restrizioni potrebbero tranquillamente fare opposizione».

Aumenta il lavoro ridotto - Durante l'incontro con la stampa ha preso la parola anche Boris Zürcher della Seco, che ha fornito informazioni in merito al lavoro ridotto, un provvedimento che ha conosciuto un notevole incremento in queste settimane. «Nella primavera del 2009 avevamo 5'000 ditte e 92'000 dipendenti in una situazione di lavoro ridotto. Oggi, a marzo 2020, sono 21'000 le aziende e 315'000 i lavoratori che si trovano in orario ridotto». Zürcher ha poi dato delle rassicurazioni, spiegando che i salari di marzo saranno pagati nel corso di questa settimana.

La maggior parte delle richieste di lavoro ridotto sono arrivate proprio dal Ticino. Ma anche dal resto della Svizzera. I settori più colpiti restano quelle della ristorazione e degli alberghi.

Su la disoccupazione - Secondo gli esperti il tasso di disoccupazione salirà al 2,8% su media annuale. «È anche possibile che il supererà il 3%» ha dichiarato Zürcher, rammentando che lo scopo del lavoro ridotto è proprio di prevenire il licenziamento.

Il rimpatrio degli svizzeri - La parola è poi passata a Hans-Peter Lenz, capo Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ha riferito di avere informazioni in merito a 15'000 viaggiatori. 7'500 sono stati aggiunti nel weekend tramite l'app Travel Admin. In Perù si sta cercando di organizzare voli charter, in questo modo potrebbero tornare in Svizzera almeno 750 persone. Svizzeri che dovranno restare in quarantena per almeno una decina di giorni. «Si tratta della più grande campagna di rimpatrio mai organizzata in Svizzera».

La precedenza viene data ai turisti svizzeri, solo in un secondo momento ci si occuperà del rimpatrio degli svizzeri all'estero.

I numeri - I casi di coronavirus in Svizzera sono in rapido aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono ora 8’060, ovvero 1’046 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 66 persone sono morte, ma il dato è parziale (a causa delle divergenze nella comunicazione da parte dei vari cantoni). La situazione più critica rimane quella in Ticino, con 1’165 persone in totale positive al virus e 11 morti nelle ultime 24 ore.

