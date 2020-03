«Bisogna rispettare le regole per far appiattire la curva epidemica»

BERNA - «La curva epidemica continuerà a salire ad alta velocità se il popolo non si atterrà alle indicazioni comportamentali». È un Daniel Koch preoccupato quello che ha parlato durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sulla situazione attuale dell'epidemia di coronavirus. «Quando vedo una persona che corre da solo in strada non sono infastidito, anche se preferirei facesse allenamento sul balcone di casa sua. Quello che invece non posso accettare è quando vedo un gruppo di giovani o di anziani che vanno insieme a fare la spesa».

«Rispettare le regole» - Ogni giorno che passa il bilancio è sempre più pesante in Svizzera. Il numero dei contagi delle ultime 24 ore (1'273) rappresenta infatti un triste record dall'inizio dell'epidemia. «Bisogna rispettare le regole. Bisogna stare a casa. Tutti devono cercare di non infettare e di non venir infettati». E questo deve valere soprattutto per le persone ad alto rischio. Quelle vulnerabili.

Letti sufficienti in Ticino- Secondo il Responsabile della divisione malattie trasmissibili dell'UFSP i numeri non potranno che aumentare nei prossimi giorni. «La curva potrebbe appiattirsi entro la prossima settimana, ma solo se tutti rispetteranno le regole». La situazione in Ticino preoccupa molto Koch che guarda anche alla vicina Italia. «Il contesto italiano è drammatico. Dobbiamo assolutamente fare tutto il possibile per evitare che una situazione simile, con una mortalità così alta, si verifichi anche in Svizzera». In Ticino, ha precisato Koch, i malati continuano ad aumentare ma per ora i posti letti disponibili - anche quelli in terapia intensiva - sono sufficienti. «Ho parlato con Merlani. Lui mi ha assicurato che i letti ci sono. Se la situazione dovesse però peggiorare e le risorse non dovessero più essere sufficienti, i medici dovranno fare delle scelte».

Confini (quasi) sbarrati - Il direttore dell'Amministrazione federale delle Dogane Christian Bock ha affermato che esiste un forte controllo alle frontiere. «Fino a questa mattina abbiamo impedito l'ingresso in Svizzera a 16.000 persone, con un aumento di 5.000 casi in due giorni».