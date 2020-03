Coniugi diretti in Svizzera... rimandati indietro dai carabinieri

BERNA/NAPOLI - Volevano rientrare in Svizzera per riprendere le loro attività lavorative. Ma durante il loro viaggio sono stati rimandati indietro dalle autorità. Si tratta di due coniugi che si trovavano in Italia, nella zona rossa di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

È da lì che erano partiti alla volta della Svizzera. Ma sono stati fermati dai carabinieri nella vicina località di Buonalbergo, in provincia di Benevento. Nei loro confronti è scattata una denuncia per inosservanza dell'ordinanza regionale. E i due sono stati riaccompagnati al punto di partenza.