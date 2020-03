I cittadini svizzeri consumano tanto, è podio d'Europa

BERNA - Gli svizzeri sono tra i più grandi produttori di rifiuti urbani d'Europa. Ogni cittadino della Confederazione accumula infatti in media 703 chili di spazzatura all'anno. Soltanto danesi (766 kg) e norvegesi (739 kg) “consumano” di più. La media europea è di 492 chilogrammi pro capite.

Il dato è comunque in diminuzione (del 5%) rispetto al 2008, annata record per i rifiuti prodotti. Questo è stato comunicato da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'UE. Stando all'Ufficio federale di statistica, nel 2008 in Svizzera ogni abitante produceva in media 733 chili di spazzatura. Da allora, la quantità è diminuita del 4%.

L'Eurostat ha rilevato che nei Paesi più poveri dell'UE la quantità di rifiuti prodotta è inferiore: la Romania accumula soltanto 271 chili all'anno per abitante. La Polonia (329 kg) e la Repubblica Ceca (351 kg) si trovano anch'esse in fondo alla classifica.

Islanda (656 kg), Malta (640), Cipro (637) e Germania (615) si piazzano invece appena dopo la Svizzera nella graduatoria.