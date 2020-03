Dopo un 2019 tutto sommato positivo, Swiss si prepara a un 2020 da incubo

ZURIGO - Dopo aver registrato un utile da record nel 2018, Swiss può ritenersi piuttosto soddisfatta anche del 2019. L'anno scorso infatti la compagnia aerea ha guadagnato meno e ciò malgrado ha fatto registrato un aumento del fatturato. Per il 2020 però si possono già prevedere, principalmente a causa del coronavirus, "perdite ingenti" per le vendite.

L'anno scorso il fatturato del vettore di bandiera controllato da Lufthansa è leggermente aumentato a 5,33 miliardi di franchi, contro i 5,30 miliardi del 2018. Nel periodo in rassegna l'utile operativo è sceso a 578 milioni di franchi, contro i 636 milioni dell'anno precedente, lo ha annunciato stamane Swiss in una nota.

Per quanto concerne il 2020, la compagnia aerea indica che si registrano enormi perdite a livello delle vendite, a causa dell'impatto del coronavirus sull'intero settore del trasporto aereo. Swiss non è quindi in grado di formulare alcuna previsione per quest'anno.