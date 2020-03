La Svizzera dice grazie

LUGANO - Medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari. Son loro che quotidianamente lottano in prima persona contro il coronavirus. Aiutano i malati, li assistono fisicamente e psicologicamente, e ci aiutano a superare questo momento difficile nel miglior modo.

Negli scorsi giorni in diverse località del Ticino molti di noi hanno applaudito sui balconi durante il weekend per esprimere sostegno a tutti gli operatori sanitari. Ora proviamo a farlo tutti insieme, con la partecipazione non solo del nostro cantone, ma dell’intera Svizzera. Le case editrici come NZZ, CH Media, SRG, Ringier, Tamedia e 20 minuti hanno deciso di collaborare e venerdì 20 marzo invitano tutti gli svizzeri a fermarsi e a battere le mani.

Non importa dove siate: sui vostri balconi, alle finestre, sulla strada. L’importante è applaudire per un minuto alle 12.30 in punto. Passa parola, perché più siamo e più forte sarà il nostro sostegno.