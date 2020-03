Nuove proposte della SECO per le aziende

BERNA - La Confederazione prende sul serio le difficoltà dell'economia causate dalla diffusione del coronavirus. Venerdì la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) presenterà nuove proposte che tengano conto anche dei lavoratori temporanei e di quelli con contratto a tempo determinato.

La SECO sta lavorando per trovare misure che vadano oltre agli strumenti attualmente disponibili, ha dichiarato la segretaria di Stato Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch ai media.

Il lavoro ridotto, che è ampiamente utilizzato, è attualmente la misura migliore per imprenditori e dipendenti. Un'altra soluzione è fare ricorso alle fideiussioni. Venerdì la SECO presenterà proposte per coprire le aziende e i privati che non possono avvalersi di queste possibilità.

In questa situazione le autorità hanno un certo margine di manovra, ma le leggi possono essere modificate solo dal parlamento. «Dobbiamo agire in fretta, ma dobbiamo trovare le soluzioni migliori e non c'è modo di procedere più velocemente», ha aggiunto Ineichen-Fleisch, riconoscendo che le richieste da parte delle aziende aumenteranno ancora nei prossimi giorni.

Generalizzare il posticipo dei pagamenti non è la soluzione migliore, a suo avviso, poiché si applicherebbe anche alle aziende che non ne hanno bisogno. La SECO, come già fatto in Ticino, istituirà inoltre una linea telefonica per rispondere direttamente alle domande delle aziende.

Il problema della consegna di materiale medico dall'estero non è stato ancora risolto, ha aggiunto Ineichen-Fleisch. Un nuovo regolamento è stato emanato dall'Unione europea giovedì scorso, ma l'attuazione non è ancora chiara e crea molta incertezza. La SECO è al lavoro per risolvere la questione.