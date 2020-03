Cala l'influenza normale, ma resta alta in Ticino

L'ondata della "normale" influenza stagionale continua ad affievolirsi in Svizzera. Con 173 consultazioni per 100'000 abitanti nella prima settimana di marzo, la soglia epidemica di 69 consultazioni è tuttavia ancora superata. Calo anche in Ticino e nei Grigioni, che rimangono però le regioni più colpite.

Il picco dell'epidemia influenzale è stato raggiunto nella prima settimana di febbraio con 329 casi sospetti per 100'000 abitanti, indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo ultimo rapporto settimanale.

Nella prima settimana di marzo, l'incidenza più alta è stata registrata nella fascia di età compresa tra 0 e 4 anni (292 casi). La tendenza è in calo in quasi tutte le fasce: in quella fra i 15 è i 29 anni è stabile (226 casi), mentre cresce fra gli "over 65" (173 casi).

Con un'incidenza di 445 casi ogni 100'000 abitanti, la regione che riunisce il Ticino e i Grigioni è quella più colpita. Anche qui la tendenza è però in calo: nella settimana precedente i casi rilevati dal sistema Sentinella erano 607.

L'influenza è stabile nei cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Vallese, Berna, Friburgo, Giura, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta. Negli altri cantoni è in calo.