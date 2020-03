Anche l'ospedale di Zurigo vieta le visite ai pazienti

ZURIGO - 'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) vieta le visite ai pazienti. La misura, in vigore da questa sera, prevede eccezioni soltanto per situazioni straordinarie, come i genitori che visitano bambini o i partner di donne che partoriscono.

Lo stop alle visite rimane in vigore fino a nuovo avviso. Saranno effettuati controlli agli all'ingresso, indica in una nota USZ. Ieri all'Ospedale universitario di Zurigo tre pazienti sono risultati positivi al coronavirus e 11 casi sospetti si trovavano in isolamento.

L'USZ dispone di 40 posti letto riservati ai pazienti del Covid-19. Il nosocomio dispone inoltre di un reparto con 16 letti per la terapia intensiva. In caso di necessità - si legge nella nota - il numero di letti può essere esteso, fino a ospitare un totale di circa 100 pazienti con gravi decorsi della malattia.