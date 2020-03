Il virus contagia la Svizzera: «I positivi sono 858»

BERNA - Due nuovi decessi legati al Covid-19 sono stati registrati in Ticino nelle ultime 24 ore. In Svizzera i casi positivi sono intanto saliti a 858, 213 in più di ieri.

In Ticino sono finora tre i decessi legati al coronavirus. A livello svizzero sei. Oltre ai tre casi in Ticino, ci sono stati altri due morti a Basilea Campagna e uno nel canton Vaud.

I due morti in Ticino riguardano entrambi persone ultraottantenni, considerate «vulnerabili» e «affette da patologie preesistenti», ha reso noto lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC). Sempre in Ticino, i nuovi casi di contagio sono stati 52, per un totale di 180 persone positive al nuovo coronavirus.

I casi di contagio interessano 23 cantoni e il Principato del Liechtenstein. Alcuni casi riguardano persone che non hanno un domicilio fisso, precisa l'UFSP. I cantoni che risultano al momento più colpiti sono il Ticino, seguito da Vaud (151 casi), Zurigo (90) e Ginevra (76).