L'amministrazione cantonale di Vaud: «Lavorate da casa»

LOSANNA - Il telelavoro è stato generalizzato nell'amministrazione cantonale di Vaud in risposta alla pandemia di coronavirus. Sarà applicato a tutte le persone che sono in grado di svolgere «i loro compiti a distanza», ha annunciato oggi il Consiglio di Stato.

Inoltre, i certificati di malattia non saranno più richiesti per le assenze fino a dieci giorni. Il governo vodese intende pure essere "flessibile" con i dipendenti che devono rimanere a casa per precauzione o per occuparsi di un bambino.

Il Consiglio di Stato ha anche messo in atto «un piano di continuità per le attività indispensabili» in caso di assenteismo significativo. In particolare, sul sito web del cantone è indicato che, se le esigenze di servizio lo richiedono, «l'autorità può chiedere di posticipare un periodo di vacanza programmato».