Coronavirus: il Gran consiglio si riunirà in Fiera

ZURIGO - Il Gran consiglio del canton Zurigo si riunirà da lunedì prossimo in un padiglione del centro esposizioni "Messe Zürich".

Il trasloco serve a garantire che i 180 deputati rimangano a sufficiente distanza uno dall'altro.

Nella sala del "Rathaus" non è possibile rispettare le raccomandazioni della Confederazione in materia di "distanziamento sociale", ha reso noto oggi l'ufficio del Gran consiglio.

Per lo stesso motivo è già stata annullata una seduta del Consiglio comunale di Zurigo in programma per oggi. Anche i 125 membri del legislativo cittadino tengono infatti le loro riunioni nell'aula del "Rathaus", lo storico edificio in riva alla Limmat.

L'ufficio del legislativo cantonale ha inoltre deciso che le riunioni si terranno a porte chiuse. Per i giornalisti accreditati non sono previste restrizioni, mentre il pubblico avrà la possibilità di seguire i dibattiti attraverso un live stream.