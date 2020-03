Coronavirus: i primi quattro casi nel Canton Nidvaldo

STANS - Primi casi di contagio da coronavirus a Nidvaldo. Si tratta di quattro persone rivelatesi positive al relativo test, di età compresa tra 31 e 60 anni. Tre di loro hanno un legame di parentela. La diagnosi deve ancora essere confermata da un laboratorio di riferimento, indica oggi la Cancelleria cantonale in un comunicato.

Per il momento non è stato possibile stabilire dove i quattro siano stati infettati. La malattia Covid-19 riguarda dunque ormai 22 cantoni. Solo in Appenzello Interno, Obvaldo, Sciaffusa e Uri non è stato segnalato alcun caso.