Nel 2019 le FFS hanno venduto oltre 8,8 milioni di biglietti risparmio

BERNA - Per i biglietti risparmio delle FFS, il 2019 è stato un anno da record: ne sono stati venduti oltre 8,8 milioni, 45'000 nei giorni di picco. Rispetto all'anno precedente la domanda è salita del 60%. Un incremento dovuto anche all'aumento del contingente, alla maggiore notorietà dell'offerta e alla più semplice possibilità di prenotazione attraverso l'app FFS.

I treni vuoti si riempiono - I biglietti risparmio, che offrono sconti fino al 70%, hanno un effetto positivo sull'indirizzamento della clientela. Come fanno sapere le FFS, circa 1,5 milioni di clienti sono infatti passati da treni fortemente frequentati a treni scarsamente utilizzati. Si parla dell'85% in più rispetto al 2018. Inoltre - si legge ancora in una nota - senza questo sconto, un terzo circa di tutti i clienti che hanno usato i biglietti risparmio ha dichiarato che non avrebbe viaggiato o avrebbe usato l'auto.

L'offerta continua - I clienti ne potranno approfittare anche quest'anno: i biglietti risparmio vengono proposti per la terza volta consecutiva, per un importo complessivo di almeno 100 milioni di franchi. Un livello che corrisponde a quello dell'anno precedente.

L’azienda offrirà inoltre anche in futuro la possibilità di depositare gratis l’abbonamento generale allo sportello o telefonando al Contact Center di Briga.

Le FFS hanno stabilito queste misure di propria iniziativa e concordandole con il sorvegliante dei prezzi. Insieme si adoperano anche in futuro per garantire una politica dei prezzi interessante per la clientela e un sistema tariffario uniforme nei trasporti pubblici.