A 130 km/h al volante di un'auto rubata, la folle fuga di due ragazzini

LOSANNA - Per chissà quale miracolo, il peggio è stato evitato sulle strade vodesi. Era la mattina del 30 gennaio quando Mike*, 14 anni, ha rubato le chiavi della Mercedes di un'educatrice in un istituto per bambini con problemi scolastici o familiari. Quindi ha convinto Léo* a seguirlo nella sua escursione.

Questo 11enne, che risiede nella stessa scuola, ha raccontato nel dettaglio la loro avventura nel rapporto di polizia che 20 minutes ha potuto sfogliare. Descrivendo un tumultuoso viaggio tra la regione de La Côte e quella di Losanna, durante il quale hanno sfiorato l'incidente a più riprese.

Hamburger con carta rubata - «Partendo, Mike ha quasi investito un bambino. Viaggiava tra i 113 e i 130 km/h fuori dalle località», ha spiegato Léo. I due giovani vodesi si sono dapprima recati in un McDonald's nella regione di Morges e hanno pagato le loro consumazioni con una carta di credito che Mike aveva rubato.

Benzina senza pagare - Quindi si sono fermati in una stazione di servizio. Dopo il rifornimento di carburante, Mike è partito a tutta velocità senza passare dalla cassa. «Anche qui abbiamo rischiato di fare un incidente e Mike non si era messo la cintura. Io sì», ha aggiunto il ragazzo.

Gomma bucata - Durante la folle gita, uno degli pneumatici dell'auto si è forato. L'autista in erba ha dunque riportato il suo passeggero nei dintorni della scuola attorno alle 12.45. Il rapporto non dice però nulla su quanto successo in seguito a Mike e su che fine abbia fatto l'auto.

Dal lato istituzionale, un avviso di scomparsa alla gendarmeria era stato immediatamente lanciato dopo aver notato la loro fuga e dopo che le prime ricerche erano risultate vane. Il direttore della scuola ha preferito astenersi da qualsiasi commento.

*Nomi di fantasia