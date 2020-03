Patenti revocate, alcol e velocità le principali cause

BERNA - Sono circa 79'900 le licenze di condurre sospese nel 2019 in Svizzera, ovvero lo 0,2% in meno rispetto all’anno precedente, stando alle più recenti statistiche dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Le cause principali rimangono l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza.

Nel 2019 il numero di patenti revocate in Svizzera è sceso sotto quota 80'000 attestandosi a 79'922. Rispetto al 2018 sono diminuiti del 6,7% (a 1'217) gli annullamenti di patenti in prova, mentre sono salite a 3'516, ovvero del 5,3%, le sospensioni di licenze per allievo conducente.

In linea con gli anni precedenti, più della metà dei provvedimenti è stata disposta per eccesso di velocità, con 27'407 episodi (-0,3% dal 2018), e guida in stato di ebbrezza, 13'128 (+0,3%), categoria quest’ultima che vede la fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni (24%) per la prima volta dal 2002 superare quella tra i 20 e i 29 (23%) in testa alla classifica per numero di sospensioni.

Più disattenzione - Nella categoria disattenzione gli episodi di pericolo per l’incolumità di terzi hanno portato al ritiro di 7'886 permessi, dato in aumento (+1,6% rispetto al 2018) dopo anni di costante flessione.

In leggera crescita i casi per effetto di sostanze stupefacenti (4762, +2,2%), di cui la metà circa, ovvero 2'121, nella fascia dai 20 ai 29 anni. Altre cause frequenti sono tossicodipendenza (2'472 casi, -1,7%), alcolismo (1'435, +12,2%) e distrazione al volante (mangiare, telefonare), anche se quest’ultima è ulteriormente diminuita come nei due anni precedenti, totalizzando 1'515 unità (-1,9% rispetto al 2018).

Più sospensioni di patenti estere - Nel 2019 sono state invalidate 22'329 patenti estere, vale a dire 2'582 in più rispetto al 2018 (+13,1%). Come per le licenze svizzere, il motivo principale è stato l’eccesso di velocità (12'203 episodi, +23,2%), seguito da mancato superamento dell’esame (2'268, +0,2%) e guida in stato di ebbrezza (1'911, +1,2%).

Più bocciature all’esame - Tra le ragioni del mancato rilascio o del ritiro della patente in prova si riscontra un’impennata del numero di candidati che non hanno superato l’esame (da 205 nel 2018 a 286 lo scorso anno, pari a un balzo del 40%), fenomeno di cui l’USTRA sta attentamente monitorando cause e sviluppi.

Quasi 6 milioni di patenti auto in Svizzera - Al 31 dicembre 2019, in Svizzera si registravano quasi sei milioni (esattamente 5'981'596) di patenti per automobili (in prova o di durata illimitata), quadro pressoché invariato rispetto all’anno precedente (+1%). Circa il 54% dei titolari sono uomini.