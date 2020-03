Tre nuove regole per evitare il Coronavirus

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha deciso d'intensificare la campagna preventiva contro il coronavirus.

Per questo motivo vengono suggerite tre ulteriori misure: gettare il fazzoletto usato in un secchio della spazzatura chiuso, evitare le strette di mano e annunciarsi al telefono prima di recarsi dal medico o al pronto soccorso. Finora erano in vigore tre regole di igiene: lavarsi accuratamente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito e in caso di febbre e tosse restare a casa.

Le nuove raccomandazioni, che figurano sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sono pubblicate in seguito all'aumento dei casi di coronavirus in Svizzera. Fino a domenica sera, il numero di casi confermati annunciati dall'UFSP arrivava a 24 in 11 cantoni (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, TI, VD, VS, ZH).

Le autorità hanno deciso anche delle misure di quarantena. Quarantacinque alunni e nove insegnanti di un istituto tecnico di Bienne (BE) sono isolati per una quindicina di giorni. Si tratta della prima misura di questo tipo adottata in una scuola.