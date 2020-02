All'ex capo di ABB una buonuscita di 13 milioni

ZURIGO - Una lauta buonuscita per l'ex numero uno di ABB. Il capo della direzione del colosso zurighese, Ulrich Spiesshofer, si era dimesso ad aprile con effetto immediato dai vertici dell'azienda. Una decisione brusca ma consensuale.

Oggi il rapporto annuale di ABB ha reso note le remunerazioni del manager. Per il periodo dal 1 maggio 2019 al 30 aprile 2020 Spiesshofer riceverà 8,58 milioni di franchi.

Inoltre, vi è una remunerazione per la clausola di non concorrenza, per un totale di 4,47 milioni fino alla fine di aprile 2021. Mentre nel 2018 Spiesshofer ha ricevuto un totale di 8,54 milioni di franchi tra stipendio e bonus. Cifre notevoli, considerando che la partenza del manager era stata decisa per il mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato. Performance sotto le aspettative, che avevano causato una perdita di valore del titolo in borsa.