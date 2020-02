Da 10 anni l’occupazione è in crescita

BERNA - Secondo la statistica dell’impiego, nel quarto trimestre 2019 in Svizzera si contavano nel complesso 5,13 milioni di addetti nei settori secondario e terziario, il che corrisponde a un incremento dell’1,2% (+62 000 posti) su base annua. L’occupazione complessiva è quindi ininterrottamente in crescita da 10 anni. Essa è in aumento sia nel settore secondario (industria e costruzioni) che nel terziario (servizi), rispettivamente dell’1,4% (+15 000 posti) e dell’1,2% (+47 000 posti).

Calcolata al netto delle variazioni stagionali, l’occupazione totale ha subito un incremento rispetto al trimestre precedente (+0,2%). Nei settori secondario e terziario si osserva una progressione dell’occupazione dello 0,1 e 0,2% rispettivamente. Espresso in equivalenti a tempo pieno, il volume di addetti ammonta complessivamente a 3,984 milioni di posti (+1,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). L’impiego in equivalenti a tempo pieno è salito nel settore secondario di +12 000 unità (+1,3%) e in quello terziario di +29 000 unità (+1,0%).

Situazione occupazionale positiva in tutti i settori e in tutte le regioni - Nel quarto trimestre 2019 l’andamento dell’occupazione presentava un andamento al rialzo in tutte le Grandi Regioni: su base annua, l’occupazione è salita tra lo 0,7% (Svizzera nordoccidentale) e l’1,8% (regione del Lemano). Nel settore secondario l’occupazione in Svizzera centrale ha subito una battuta d’arresto, mentre nelle rimanenti Grandi Regioni sono stati osservati aumenti compresi tra lo 0,4% (Svizzera nordoccidentale) e il 3,8% (regione del Lemano). Il terziario ha registrato in tutte le Grandi Regioni una crescita degli addetti tra lo 0,5 (Svizzera orientale) e l’1,8% (Zurigo).