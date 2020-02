La tragedia non cancella la tradizione

COIRA - A Coira sarà mantenuta la tradizionale salita ai pascoli maggenghi (Maiensässfahrt), nonostante la morte, avvenuta lo scorso anno, di uno scolaro 14enne precipitato in un dirupo dal ciglio di una strada sterrata per circa 200 metri. La valutazione esterna della sicurezza, ordinata in seguito alla tragedia, ha confermato la decisione del Municipio di voler proseguire anche in futuro la storica escursione di fine maggio, che si svolge da oltre 160 anni.

Secondo l'analisi esterna dei rischi, richiesta direttamente dall'esecutivo comunale, non vi sono indicazioni che possano mettere in dubbio l'evento che ogni anno coinvolge oltre 2300 scolari. Il rapporto presentato oggi a Coira conclude che il livello di sicurezza è già a buon livello ed è anche superiore a gite ed escursioni scolastiche analoghe.

Tuttavia, per le future edizioni sono state raccomandate ulteriori misure per ottimizzare la sicurezza dei partecipanti, tra cui una chiara regolamentazione delle responsabilità e dei compiti da parte della direzione della scuola, degli insegnanti e della commissione della Maiensässfahrt.

Nonostante tutte le misure adottate, ci sarà sempre un rischio residuo e non è possibile garantire la sicurezza al 100%, hanno ripetuto più volte oggi le autorità presentando il rapporto.

L'eco della disgrazia, avvenuta al rientro nel tardo pomeriggio del 23 maggio scorso, era stata grande, anche al di fuori dei confini cantonali. Si era trattato infatti del primo decesso di uno scolaro nella storia dell'escursione. A una manifestazione di cordoglio avevano preso parte circa 3'500 persone. Il mese successivo il Municipio di Coira aveva reso noto di voler mantenere la tradizione, annunciando nel contempo di aver ordinato la valutazione esterna sulla sicurezza, pubblicata oggi.

La morte è tuttora oggetto d'indagine da parte del Ministero pubblico grigionese. Il sindaco Urs Marti (PLR) ha reso noto che l'inchiesta non è ancora conclusa.